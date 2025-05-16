Футболист сборной России спрятался от российских законов в Европе

Спортсмен проиграл суд бывшей жене в России

Вратарь французского ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов не исполняет решение российского суда о выплате алиментов и намеренно скрывает доходы. Сафонов — второй вратарь парижан, а потому редко появляется на поле.

Об этом Р-Спорт рассказала бывшая жена футболиста Анастасия Казачек. По ее словам, Матвей прячется от российских законов на Западе.

"Уже более года у судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении Матвея Сафонова о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. За все это время должник так и не исполнил решение суда. Задолженность по алиментам Сафоновым не погашена, уважительные причины для уклонения от ее погашения не названы.

Матвей Сафонов также с ясной последовательностью скрывает информацию о своих доходах и источниках их получения. Я неоднократно указывала и приставам, и правоохранителям, что должник Матвей Сафонов последовательно скрывает свои доходы, от суммы которых рассчитывается доля алиментов по вступившему в законную силу судебному решению. Лишь спустя год после моих неоднократных жалоб были направлены запросы самому Сафонову и его работодателям. Их обязали предоставить необходимую информацию о трудовой и финансовой деятельности Матвея. Однако, от Сафонова истребуемой информации так и не поступило. Видимо, находясь на Западе, Матвей начал считать, что российские законы для него теперь не имеют обязательной силы", — рассказала Казачек.

Напомним, Сафонов со скандалом перешел в ПСЖ. Дело в том, что бывшая жена вратаря Анастасия Казачек пытается выбить с кипера выплату алиментов. Из-за этого Матвей даже не приехал на родину в сборную РФ в октябре 2024 года, опасаясь, что его задержат.