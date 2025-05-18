В России надеются на приглашение Трампа на ЧМ-2026 по футболу

Сборная РФ хочет попасть на турнир без отбора

Сборная России по футболу сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года, если президент США Дональд Трамп лично пригласит российскую команду для участия в Мундиале. РФ не была допущена к жеребьевке ЧМ-2026.

Об этом в комментарии "Кстати" заявил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин, передает ТАСС. По словам Карпина, никто, кроме Трампа, не способен допустить Россию на чемпионат мира.

"Я в первый раз слышу про квоту [для участия в чемпионате мира], нам квоту как раз закрыли. Есть какие-то слухи, что кто-то даст нам wild card (специальное приглашение — прим. ред.). Трамп только может сказать: "Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья". Только так", — заявил Карпин.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Сборная Украины в европейском отборе на ЧМ-2026 сыграет в группе D вместе с Францией, Азербайджаном и Исландией. К слову, наша команда из-за неудачного выступления в Лиге наций УЕФА получила более грозных соперников в квалификации.