В Британии произошел скандал из-за флага Украины (видео)

Организаторы футбольного матча отобрали у болельщика флаг Украины, несмотря на то, что на поле играл украинец

В субботу, 10 мая, в Ипсвиче состоялся матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между местным "Ипсвичем" и "Брентфордом" (0:1). К слову, за "Брентфорд" выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который вышел в этом поединке в старте.

На матче у журналиста и футбольного болельщика Эндрю Тодоса стюарды забрали украинский флаг. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Позорные сцены от стюардов "Ипсвича". У нас забрали простой флаг Украины, потому что он "политический". Якобы потом вернут (флаг позже вернули, — Ред.).

Не дай боже "Ипсвичу" подписать украинца или Балтаче приехать в гости (украинец Сергей Балтача выступал за "Ипсвич" в конце 80-х, — Ред.).

Неважно, что у "Брентфорда" есть украинский игрок", — написал Тодос.

В итоге Тодос все-таки нашел выход из ситуации и показывал флаг Украины на дисплее своего смартфона.

Позже флаг Украины вернули владельцу.

Напомним, в 36-м туре АПЛ украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко оформил гол в ворота "Фулхэма" (3:1). Украинец своим взятием ворот начал камбэк, забив гол в раздевалку.