"Карпати" "потоптали хлеб" и рискуют остаться без еврокубков (видео)

Львовский клуб дал дополнительную мотивацию сопернику

В субботу, 17 мая, "Карпаты" проиграли "Колосу" (1:2) в матче 29-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Львовский клуб потерял инициативу в борьбе за еврокубки.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин раскритиковал то, как "Карпаты" анонсировали игру с "Колосом". Об этом наставник "Хлеборобов" рассказал в интервью УПЛ ТБ.

"Это футбол. Игра должна быть эмоциональной. Мы настраивались на игру. Нас настраивал президент (клуба), не этическая фотография на сайте "Карпат". Эту фотку переслали мне и это еще больше настроило нас на игру. Когда показывают льва, который топчет хлеб, это не понравится никому. И это побудило нас еще больше завестись", — заявил Костышин.

"Карпаты" анонсировали игру картинкой на которой Лев (символ львовского клуба) давит колоски пшеницы (символ команды из Ковалевки). Эта картинка дала дополнительную мотивацию подопечным Костышина на игру.

К слову, "Колос" не преследует никаких турнирных целей, а вот "Карпаты" до этой игры считались главным претендентом на 4-е место в УПЛ, которое давало право сыграть в еврокубке (отбор в Лигу конференций).

Видеообзор матча "Колос" - "Карпаты"

В последнем туре УПЛ "Полесье" сыграет с "Кривбассом", а "Карпаты" — с "Зарей". Ранее в Украине стал известен победитель Кубка страны.