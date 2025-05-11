Футболист "Динамо" едва не убился, празднуя гол (видео)

Игрок решил отпраздновать гол, исполнив сальто назад

В матче чемпионата Украины среди юношей "Динамо" U-17 обыграло "Полесье" U-17 в Житомире со счетом 4:1. Юный футболист киевлян Всеволод Чалый забил последний гол в игре и отпраздновал взятие ворот, исполнив неудачно сальто назад.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что футболист рисковал остаться парализованным. Дмитрий посоветовал молодым игрокам быть более осмотрительными.

"Думаю, не стоит лишний раз объяснять почему сальто вспять опасны.

Но этот случай в игре "Полесья" и "Динамо" U-17 требует напомнить об этом.

Буквально несколько сантиметров не докрутить и футболист "Динамо" мог бы оказаться парализованным на всю дальнейшую жизнь.

Понятно, что эмоции и желание ярко отпраздновать гол, подражая кумиров, в этот момент доминирует, но на выходе это огромная опасность травмы шеи, которая может разрушить карьеру и жизнь.

Молодые футболисты, будьте осмотрительны и не чудите!" — написал Бабелюк в telegram.

Отметим, в 2024 году Чалый подписал профессиональный контракт с "Динамо". Соглашение рассчитано на три года.

Напомним, взрослая команда "Динамо" не смогла обыграть "Полесье" (0:0) в центральном матче 28-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). В следующем матче киевляне сыграют с "Шахтером" в финале Кубка Украины.