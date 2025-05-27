Два футболиста "Динамо" женились в один день (фото)

В киевском клубе прогремели сразу две свадьбы

В понедельник, 26 мая, в "Динамо" сразу два футболиста сыграли свадьбу. Накануне киевский клуб получил 3-ю звезду на эмблему.

От холостяцкой жизни отказались основной вратарь команды Руслан Нещерет и перспективный защитник Максим Дячук. Об этом сообщает "Телеграф".

21-летний Дячук женился на своей девушке Марии. Вместе с Максимом и Марией этот день разделили самые близкие — друзья, коллеги по команде, родные и знакомые.

Максим Дячук женился

На торжестве побывали Владислав Дубинчак, Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Тымчик и Владислав Ванат.

Владислав Ванат со своей девушкой

Владислав Дубинчак вместе с женой и Николай Шапаренко со своей девушкой

Александр Тымчик с женой

Николай Михайленко с супругой

23-летний кипер "Динамо" Руслан Нещерет, в свою очередь, женился на своей девушке Надежде.

На этой свадьбе была замечена дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна, которая пришла на торжество с мужем-динамовцем Кристианом Биловаром.

Яна Суркис и Кристиан Биловар

Напомним, свадьбу Дячука также посетил "динамовец" Владимир Бражко, который на мероприятии был вместе с известной блогершой Дашей Квитковой. Добавим, что сезон для "Динамо" завершен. Киевляне вернули себе титул чемпиона Украины.