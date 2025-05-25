Битву за еврокубки выиграл Житомир: огненная развязка сезона в УПЛ

Чемпионат Украины по футболу 2024/25 официально завершен

В Украине прогремели последние матчи заключительного, 30-го тура, Украинской премьер-лиги (УПЛ). Сразу три команды боролись за последнее еврокубковое место.

За 4-е место в УПЛ и путевку в отбор Лиги конференций УЕФА сражались "Полесье", "Кривбасс" и "Карпаты", причем первые две команды играли между собой. Об этом сообщает "Телеграф".

"Полесье" и "Кривбасс" сыграли вничью — 1:1, а "Карпаты" не сумели воспользоваться осечкой конкурентов, проиграв немотивированной "Заре" (1:3). Таким образом, "Полесье" стало 4-м в УПЛ, что вывело команду из Житомира во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Напомним, Украину в Лиге чемпионов 2025/26 будет представлять одна команда — "Динамо" Киев, которое выиграло чемпионат страны. Бело-синие будут стартовать во втором квалификационном раунде ЛЧ.

Донецкий "Шахтер" в статусе обладателя Кубка Украины начнет свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы, хотя существует вариант, при котором Горняки попадут сразу же в основной этап ЛЕ.

"Александрия", которая стала второй в УПЛ, начнет еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда Лиги конференций.