Получит ли Мудрик медаль Лиги конференций? Возникла правовая коллизия

Вина футболиста пока не доказана

Звездный вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик временно отстранен от футбола после того, как в его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество. Украинец не сыграет в финале Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25 против "Бетиса", хотя успешно играл в еврокубке на основном этапе.

Известный спортивный юрист компании Iskor Илья Скоропашкин рассказал sport-express.ua, сможет ли Мудрик получить награду. После финалов еврокубков традиционно награждают и победителей, и проигравших.

Скоропашкин отметил, что временное отстранение означает, что Мудрик не имеет права участвовать в командных мероприятиях, в частности награждениях. Таким образом, Мудрик не получит медаль после игры.

"Согласно Всемирному антидопинговому кодексу WADA, положительный допинг-тест спортсмена во время соревнований приводит к аннулированию его личного результата в этом соревновании, включая потерю любых уже полученных или потенциальных медалей, баллов или призов.

Это означает, что в случае подтверждения нарушения Михаил не будет считаться чемпионом или медалистом, даже если его команда получит титул", — сказал Скоропашкин.

Однако, если проба B Михаила окажется отрицательной или результаты дисциплинарной процедуры подтвердят отсутствие нарушения, он может быть реабилитирован как полноправный победитель турнира (в случае победы, — Ред.).

"Временное отстранение накладывается после уведомления спортсмена о положительной пробе "A" и действует до окончательного решения по результатам дисциплинарного производства. На период отстранения игрок не имеет права участвовать ни в каких соревнованиях или командных мероприятиях, включая финальные матчи и официальные церемонии. Это означает, что если финал Лиги конференций состоится, пока Мудрик отстранен, он не сможет присутствовать в заявке на матч, а также на награждении.

Однако по состоянию на сегодняшний день результаты пробы "B" по делу Мудрика еще отсутствуют, а значит, его вина не доказана в юридическом смысле", — добавил юрист.

Отметим, Мудрик в сезоне 2024/25 сыграл 4 матча в Лиге конференций, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами.

Напомним, финал Лиги конференций состоится 28 мая в Польше. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Бетис" — "Челси", а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.