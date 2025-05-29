Ротань покинул "Александрию": накануне тренер стал почетным гражданином города

Специалист привел команду к "серебру" в УПЛ

В четверг, 29 мая, футбольный клуб "Александрия" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Русланом Ротанем. Накануне "Александрия" впервые в своей истории выиграла "серебро" в чемпионате Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Александрии" в Facebook. Клуб поблагодарил тренера за успешную работу.

"Имея фундаментальный багаж знаний, Ротань за время пребывания в нашей команде не только значительно вырос как тренер, который сумел вывести клуб на новый уровень, но и заложил фундамент для будущего "Александрии". Он воплотил в команде современный интенсивный футбол, объединив молодых и опытных игроков. Его философия базировалась на дисциплине, взаимодействии и желании побеждать.

Его вклад в развитие клуба неоценим!" — гласит сообщение.

Полное заявление "Александрии"

Накануне Ротань стал почетным гражданином Александрии. Тренер работал с местной командой с 2023 года.

Руслан Ротань стал почетным гражданином "Александрии"

Напомним, победу в чемпионате Украине завоевало "Динамо". Последнее еврокубковое место в Украинской премьер-лиги (УПЛ) получило "Полесье". Победу в Кубке страны одержал "Шахтер".