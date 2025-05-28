Фанаты "Челси" и "Бетиса" устроили хаос перед финалом Лиги конференций (видео)

Праздник футбола омрачили беспорядки болельщиков

Во Вроцлаве (Польша), где в среду, 28 мая, состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25, произошли жестокие столкновения футбольных фанатов. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" — "Челси".

Усиленный гарнизон польской полиции останавливает беспорядки в городе. Об этом сообщает tvpworld.com.

Первые стычки во Вроцлаве произошли уже во вторник, когда фанаты "Бетиса" и "Челси" массово заполонили улицы города. Вечером беспорядки усилились, и полиции пришлось вмешаться, применив дубинки, перцовые баллончики и щиты.

"Сотрудники полиции в форме отреагировали немедленно после инцидента, что не привело к дальнейшей эскалации конфликта или негативному поведению.

Болельщики разбрелись в разные стороны, и в настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на их идентификацию", — заявил представитель правоохранителей Лукаш Дутковяк.

В сети публикуют кадры фанатских разборок накануне финала. В ход пошли стулья, бутылки и не только.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть финал Лиги конференций "Бетис" — "Челси", а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.