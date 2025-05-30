Советский чемпион прозрел на фоне слухов об отмене пенсий в России

Оголтелый пропагандист вдруг поменял риторику

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал предложение российского олигарха Константина Малофеева. Накануне он призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит sport24.ru. По его словам, пенсионеры просто вымрут, если отменить им пенсии.

"Отмена пенсий? Я бы хотел задать вопрос всем этим людям: что вообще за пенсии у нас? За исключением депутатов Госдумы и прочих чиновников. С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить? Они хотят уничтожить будущее поколение. Если у них не будет пенсий, на что они жить будут?

Я бы хотел, чтобы сегодня всем депутатам Госдумы отменили пенсии. Посмотрим, кто им помогать будет. Это безголовое предложение. Пенсионеры будут нищими, начнут просто вымирать. Я пожил в свое время в Европе. Что-то не помню, чтобы в Австрии или в Германии пенсии отменяли. Даже в Норвегии, которую я терпеть не могу, все недра расписаны по населению.

Стимулирование рождаемости? В России я такого стимула не вижу. В Беларуси ипотека беспроцентная, а у нас — по 11%. На телевидении постоянно рассказывают, как россияне судятся из-за ипотеки по 5-10 лет. В таких условиях сложно повышать рождаемость", — сказал Тихонов.

Ранее Тихонов возмутился тем, что норвежцы живут богаче, чем россияне. При этом он называет РФ самой богатой страной мира.