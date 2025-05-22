Россия окончательно лишилась победы на путинской Олимпиаде в Сочи

Российские биатлонисты проиграли апелляцию

Медальный зачет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года выиграли хозяева турнира — россияне. Однако из-за целой серии допинговых скандалов РФ спустя 11 лет окончательно потеряла лидерство.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об аннулировании их результатов на Игра-2014.

Таким образом, сборная РФ в составе Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишена золотой медали в мужской эстафете. "Золото" достанется немцам, "серебро" — австрийцам, а "бронза" — норвежцам. Женская сборная РФ ранее была лишена "серебра" на Играх в Сочи. "Золото" в этой дисциплине принадлежит украинцам, "серебро" — норвежцам, а "бронза" — представителям Чехии.

Решение Швейцарского суда означает, что у сборной РФ осталось лишь 10 золотых медалей (было 13). Таким образом, победа в медальном зачете Игр в Сочи принадлежит Норвегии.

Медальный зачет Олимпиады в Сочи

Ранее сообщалось, что известный украинский спортсмен решил попробовать свои силы на Enhanced Games. На этих "Играх" атлетам можно использовать запрещенные вещества.