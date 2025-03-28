"Норвегия должна быть нищетой": советский чемпион возмущен бедностью РФ и богатством скандинавов

Бывший спортсмен не понимает, почему россияне с огромными ресурсами живут так бедно

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возмущен тем, что норвежцы, живут богаче, чем россияне. При этом он называет РФ самой богатой страной мира.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит sport24.ru. По его словам, норвежцы должны жить в нищете по сравнению с россиянами.

"Почему мы на самой богатой территории земного шара, в России, живем на нищенские пенсии? Я-то живу нормально, работаю, и пенсия у меня неплохая: олимпийская и военная. У меня все в порядке в Беларуси, где цены в десятки раз меньше, поэтому очень даже комфортно живу. Но когда же это закончится? Мы же так и живем в дерьме.

Почему такие нищенские пенсии? Почему Норвегия расписывает все недра между коренными жителями страны? С нефти и со всего, что добывается, мореходство и рыболовство. Они самые богатые, но по сравнению с Россией Норвегия должна быть нищетой. Но у них фонд развития будущих поколений — 927 миллиардов долларов. А у нас есть такой фонд? Вот и все", — сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов неоднократно оскорблял норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов и плохо отзывался про украинцев.