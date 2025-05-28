Ломаченко восхитил россиян: боксер поддержал скандального митрополита УПЦ МП

Спортсмен активно поддерживает Украинскую православную церковь (УПЦ), которая находится под влиянием Московского патриархата (МП)

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) опубликовал совместное фото с митрополитом УПЦ МП Михаилом Жаром, известным как Лонгин. Накануне полиция Черновицкой области открыла дело по детскому дому митрополита Лонгина.

Соответствующий снимок доступен на странице Ломаченко в instagram. К слову, данная соцсеть боксера заблокирована для жителей Украины.

"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Мир всем", — Ломаченко под фото процитировал библейский отрывок (Матфея 5:11-12).

Василий Ломаченко и Лонгин

Публикация боксера вызвала восторг у россиян. Пользователи хвалят спортсмена, который "пошел против течения".

Отметим, полицейские Буковины начали уголовное производство по действиям персонала детского дома Лонгина при Банченском монастыре.

"В ходе мониторинга социальных сетей буковинские полицейские обнаружили видеозапись с информацией о совершении правонарушений на территории детского дома при одном из монастырей Черновицкой области.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.150 (Эксплуатация детей) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация события", — гласит сообщение.

Напомним, будущее Ломаченко в боксе весьма туманно. Василий в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда вернул себе титул чемпиона мира в легком весе в поединке против Джорджа Камбососа-младшего из Австралии. В сети ходили слухи, что Loma завершает карьеру, однако официального заявления по этому поводу не последовало.