Когда честь важнее победы: поступок юного украинского спортсмена восхитил всех (видео)

Боец отказался от медали, которую мог заработать без боя

В Хмельницком завершился чемпионат Украины по грэпплингу (вид единоборств с использованием захватов) среди детей 12-13 лет. На турнире юный украинский боец продемонстрировал удивительный пример фейр-плея.

Об этом в Facebook рассказал вице-президент Федерации грэплинга Украины Лерник Мусаэлян. По его словам поступок юного спортсмена растрогал всех.

"В борьбе за третье место спортсмен в синем кимоно не смог выйти на полноценную схватку. В предыдущем поединке он получил серьезную травму, но, превозмогая боль, сумел довести ту встречу до победы. Однако на следующую схватку у него уже не осталось сил — он вышел на ковер, но бороться не смог. Судьи по регламенту присудили победу его сопернику в белом кимоно.

Но борец в белом поступил так, как поступают только настоящие спортсмены.

Он отказался от медали, посчитав, что победа без борьбы — не его победа, а бронзовая награда по праву должна достаться тому, кто проявил мужество и выдержку раньше.

Этот жест благородства растрогал всех: тренеров, судей, зрителей. Такие моменты становятся выше любого пьедестала. Это — суть настоящего спорта.

Сегодня победили не правила. Сегодня победила честь", — написал Мусаэлян.

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