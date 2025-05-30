Радянський чемпіон прозрів на тлі чуток про відміну пенсій у Росії

Пропагандист раптом змінив риторику

Радянський біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов розкритикував пропозицію російського олігарха Костянтина Малофєєва. Напередодні він закликав скасувати пенсії росіянам, які народилися після 1995 року, щоби стимулювати народжуваність.

Відповідний коментар Тихонова наводить sport24.ru. За його словами, пенсіонери просто вимруть, якщо скасувати їм пенсії.

"Скасування пенсій? Я б хотів поставити запитання всім цим людям: що взагалі за пенсії у нас? За винятком депутатів Держдуми та інших чиновників. З такими сумами не те що жити, а вижити складно. Ми весь час щось вигадуємо, а як пенсіонерам жити? Вони хочуть знищити майбутнє покоління. Якщо у них не буде пенсій, на що вони будуть жити?

Я хотів би, щоб сьогодні всім депутатам Держдуми скасували пенсії. Подивимося, хто їм допомагатиме. Це безголова пропозиція. Пенсіонери будуть жебраками, просто повимирають. Я прожив свого часу у Європі. Щось не пам’ятаю, щоб в Австрії чи Німеччині пенсії скасовували. Навіть у Норвегії, яку я терпіти не можу, всі надра розписано населенню.

Стимулювання народжуваності? У Росії такого стимулу не бачу. У Білорусі іпотека безвідсоткова, а в нас по 11%. На телебаченні постійно розповідають, як росіяни позиваються через іпотеку по 5-10 років. У таких умовах складно підвищувати народжуваність”, — сказав Тихонов.

Раніше Тихонов обурився тим, що норвежці живуть багатіше, ніж росіяни. При цьому він називає РФ найбагатшою країною світу.