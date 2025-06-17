Дюплантис в восторге: 12-летний украинец побил его рекорд (видео)

Знаменитый спортсмен хочет в будущем посоревноваться с украинцем

Суперзвезда легкой атлетики, мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис отреагировал на мировой рекорд 12-летнего украинца Матвея Строгалева в этой дисциплине. Накануне Матвей перепрыгнул планку на высоте 4,00 м, побив достижение Дюплантиса в возрастной группе U-12.

Соответствующий комментарий Дюплантиса приводит "Суспільне Спорт". Арман в 12 лет сумел покорить высоту 3,97 м.

"Я думаю, что это невероятно. Ярослава [Магучих] показала мне видео. Я не знал, что он побил мой рекорд. Это здорово, рад это видеть. Надеюсь, что он будет прогрессировать, а сейчас развлекается и наслаждается процессом и своим путем.

Я был таким же молодым, жаждущим стать лучшим в мире. Хотел быть лучшим и бить извечные рекорды. Я был таким же. И он такой, даже немного лучше. Это прекрасно видеть это. Возможно, будет ситуация: если буду долго прыгать, то сразимся с ним", — сказал Дюплантис.

Добавим, что прыжки с шестом у Матвея в крови, ведь его родители выступали в этой дисциплине на высочайшем уровне. Он является сыном серебряного призера ЧМ-1999 по легкой атлетике Анжелы Балахоновой и участника Олимпиады-2004 от РФ Вадима Строгалева.

Рекордный прыжок Строгалева

Напомним, Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Швеции, где Дюплантис установил новый мировой рекорд (6,28 м), завоевала серебряную медаль. На сайте "Телеграф" доступно полное видео соревнований по прыжкам в высоту в Стокгольме.