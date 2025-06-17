Дюплантіс у захваті: 12-річний українець побив його рекорд (відео)

Знаменитий спортсмен хоче в майбутньому позмагатися з українцем

Суперзірка легкої атлетики, світовий рекордсмен у стрибках із жердиною Арман Дюплантіс відреагував на світовий рекорд 12-річного українця Матвія Строгалєва у цій дисципліні. Напередодні Матвій перестрибнув планку на висоті 4,00 м, побивши досягнення Дюплантіса у віковій групі U-12.

Відповідний коментар Дюплантіса наводить "Суспільне Спорт". Арман у 12 років зумів підкорити висоту 3,97 м.

"Я думаю, що це надзвичайно. Ярослава [Магучіх] показала мені відео. Я не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, радий це бачити. Сподіваюся, що він буде прогресувати, а зараз розважається та насолоджується процесом та своїм шляхом.

Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація: якщо довго стрибатиму, то позмагаємося з ним", — сказав Дюплантіс.

Додамо, що стрибки з жердиною у Матвія у крові, адже його батьки виступали у цій дисципліні на найвищому рівні. Він є сином срібної призерки ЧС-1999 з легкої атлетики Анжели Балахонової та учасника Олімпіади-2004 від РФ Вадима Строгалєва.

Рекордний стрибок Строгалева

Нагадаємо, Магучіх на етапі "Діамантової ліги" у Швеції, де Дюплантіс встановив новий світовий рекорд (6,28 м), здобула срібну медаль. На сайті "Телеграф" доступне повне відео змагань зі стрибків у висоту у Стокгольмі.