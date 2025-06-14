Отказался надевать форму сборной Украины: скандал с Верняевым набирает обороты

Спортсмена всей командой уговаривали надеть костюм

Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова на фоне скандала в мужской сборной Украины рассказала об еще одном неприятном инциденте с лидером национальной команды Олегом Верняевым. На чемпионате Европы в Лейпциге в номере гимнаста обнаружили бардак и сломанные вещи.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит sport-express.ua. По ее словам, Верняев отказался надевать новую форму сборной Украины из-за личной неприязни.

– Я от имени Федерации гимнастики Украины подписала контракт с Ozone и TURN на поставку комплектов формы для нашей команды. Мы одели все наши команды, включая персонал, в соревновательную форму и парадные костюмы.

По правилам Европейского гимнастического союза (UEG) все участники команды должны быть в одинаковых костюмах с опознавательными знаками. Если кто-нибудь нарушает это правило, то с команды снимают балл. Так вот! Олега Верняева просила вся мужская команда надеть этот костюм!

– Почему он не захотел его одевать?

– Для него проблема в том, что контракт с Ozone и TURN подписала Стелла Захарова. Но он, видимо, забыл, что на больших международных стартах он представляет Украину, а не Стеллу Захарову. У него подписан контракт с Минмолодежьспорта и он обязан представлять страну. А если отказывается, это уже диверсия. А его "хотелки", что он так крут и велик, привели к тому, что он занял 41-е место.

Напомним, страсти в украинской гимнастике бурлят давно. Первым звоночком стал скандал с чемпионатом Украины-2024, который пропустили все ведущие украинские спортсмены. Журналисты провели расследование, в котором фактически обвинили УФГ и Захарову в растрате средств. Захарова в интервью "Телеграфу" прокомментировала ситуацию.

Позднее лучший украинский гимнаст Илья Ковтун решил перейти в сборную Хорватии. Тренер Ильи Ирина Горбачева намекнула на плохое финансирование и конфликт с руководством УФГ, Захарова в ответ назвала действия спортсмена предательством.

Перед Евро-2025 украинские гимнасты пригрозили бойкотом турнира из-за отстранения главного тренера сборной Геннадия Сартинского. В УФГ пояснили, что тренера наказали за дисциплинарное нарушение. Захарова зачинщиком бунта считает Верняева.