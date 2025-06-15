Магучих и Левченко борются за медали: онлайн-трансляция "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (видео)

Украинские легкоатлетки попытаются выиграть медали на престижном старте

В воскресенье, 15 июня, в Стокгольме (Швеция) состоится седьмой этап "Бриллиантовой лиги". В секторе для прыжков в высоту примут участие украинки Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которая в мае победила в Японии, исполнив одну попытку.

Прямая видеотрансляция соревнований по прыжкам в высоту среди женщин будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало эфира в 18:15 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на 7 этапе "Бриллиантовой лиги"

Напомним, Магучих выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги" в Сямыне (Китай), а затем и второй — в Шанхае (Китай), после чего взяла паузу. Левченко на этих же этапах останавливалась в шаге от медали, занимая 4-е места.

Добавим, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м.

На чемпионате мира-2025 в помещении Магучих из-за травмы стала лишь третьей. А на новом супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.