Новый Бубка? Юный украинский легкоатлет побил рекорд Дюплантиса (видео)

12-летний украинец стал лучшим прыгуном с шестом в мире в своей возрастной группе

На юношеском чемпионате Украины по легкой атлетике произошло нерядовое событие. 12-летний украинский легкоатлет Матвей Строгалев побил неофициальный мировой рекорд в прыжках с шестом в своей возрастной группе.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины в Facebook. По информации источника, Матвею покорилась планка на высоте 4,00 метра. Этого хватило, чтобы выиграть "бронзу" ЧУ среди спортсменов до 14 лет.

Предыдущим обладателем лучшего прыжка среди 12-летних являлся швед Арман Дюплантис (3.97 м). Сейчас швед является суперзвездой легкой атлетики. Арман выиграл две Олимпиады подряд. Дюплантис — обладатель мирового рекорда в этой дисциплине (6,27 м), обладатель высшего мирового достижения в помещении (6,27 м) и обладатель олимпийского рекорда (6,25 м).

Арман Дюплантис - мировой рекордсмен в прыжках с шестом

Матвей является сыном украинской чемпионки Европы по легкой атлетике Анжелы Балахоновой (прыжки с шестом) и российского олимпийца Вадима Строгалева (прыжки с шестом).

Напомним, легенда прыжков с шестом украинец Сергей Бубка неоднократно попадал в скандалы с российским "душком". Недавно российские спортсмены выступали с национальной символикой на турнире под эгидой Международной ассоциации игр мастеров (IMGA). Данную организацию с 2022 года возглавляет Бубка.