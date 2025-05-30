Российский спортивный канал выдал в эфире порцию бреда

Российский федеральный спортивный канал "Матч ТВ" продолжает работать как рупор Кремля. В прямом эфире канала был показан сюжет про то, что футбольный клуб "Кривбасс" отказался играть на детском турнире в Катаре от Академии Aspire, где ранее выступали дети из РФ.

Соответствующий сюжет был опубликован в telegram-канале "Есть Тема". Клуб выступил с официальным заявлением, отметив, что руководствуется указом Министерства молодежи и спорта Украины, согласном которому украинцам запрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.

Полное заявление "Кривбасса"

Ведущий пропагандистского шоу Антон Анисимов заявил, что по этой же логике украинские клубы и сборные вообще не должны играть в Европе, ведь там когда-то играли россияне. Анисимов назвал ситуацию "хохлецизмом". Такого российская пропаганда еще не придумывала.

"По этой логике украинские команды должны отказаться от участия в еврокубках, потому что когда-то там играли наши команды. Украинцы должны перестать ездить в европейские страны, ведь там играла Россия. Но они этого не сделают, ведь вся эта ситуация — типичный хохлецизм. И этот хохлецизм, что самое страшное, они прививают детям", — заявив ведущий.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. УЕФА делал попытку вернуть юношеские команды России на международную сцену, однако потерпел неудачу из-за бойкота некоторые европейских стран.