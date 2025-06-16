Гераскевич отреагировал на скандал с Верняевым

Скелетонист указал на главную проблему в украинском спорте

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал скандал в украинской спортивной гимнастике. Накануне отель, где базировалась национальная команда, сообщил о погроме в номере Олега Верняева и Владислава Грыко.

Соответствующий комментарий Гераскевич опубликовал в соцсети Х. По его словам, главной проблемой в спортивной гимнастике сейчас является допуск россиян на международные турниры.

"Вот снова новый скандал в украинской спортивной гимнастике: куча публикаций и интервью о том поврежденном номере в отеле.

Но до сих пор я не увидел ни одного заявления от представителей спортивной гимнастики о возвращении россиян в их вид спорта. У каждого свои приоритеты…" – написал Гераскевич.

Ранее вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова на фоне скандала в мужской сборной Украины рассказала об еще одном неприятном инциденте с Верняевым. По ее словам, Верняев отказался надевать новую форму сборной Украины из-за личной неприязни к ней.

Конфликт между спортсменом и УФГ тянется давно. Перед стартом ЧЕ-2025 Верняев и еще несколько гимнастов сборной Украины угрожали бойкотом турнира из-за отстранения главного тренера сборной Геннадия Сартинского. В УФГ пояснили, что тренера наказали за дисциплинарное нарушение.