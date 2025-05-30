Юный украинский спортсмен, спасший людей в Сумах, выиграл медаль Евро

Герой принес Украине медаль

Украинский пляжный борец Кирилл Ильяшенко завоевал "серебро" на чемпионате Европы-2025 в Порече (Хорватия) среди юношей, кадетов и юниоров. Юный спортсмен стал известен благодаря своему героизму после ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля.

Об успехе Кирилла на международных соревнованиях сообщил в telegram исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь. Он отметил также бронзовую награду Ярослава Шошура.

"Две медали – еще одно подтверждение, что Сумы имеют сильную школу борьбы и невероятно мужественных юношей. Настоящие борцы — и в жизни, и в спорте!" — написал Кобзарь.

Кирилл Ильяшенко и Ярослава Шошура

Напомним, история 13-летнего Кирилла всколыхнула всю страну. Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля он оказался в автобусе, который загорелся в результате попадания вражеской ракеты. Несмотря на многочисленные ранения, Кирилл сумел выбраться из горящего салона и помог своей матери и другим пассажирам спастись. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Ильяшенко отличием Президента Украины "Майбутнє України".

Кирилл Ильяшенко рассказал, как ему удалось спасти людей

Напомним, в эпицентре удара РФ 13 апреля оказался центр города. В результате этой ракетной атаки погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадало свыше 100 человек.