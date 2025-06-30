"Уимблдон-2025": расписание, трансляции, результаты и обзоры матчей украинок (видео)
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Украинские мужчины не прошли отбор
В понедельник, 30 июня, украинские теннисистки стартуют на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2025". Ранее украинки неплохо выступили на "Ролан-Гаррос-2025".
В основной сетке главного травяного турнира сезона в одиночном разряде сыграют 4 представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. "Телеграф" предлагает вашему вниманию, расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей "Уимблдон-2025" с участием украинок. Добавим, что в Украине игры наших теннисисток в прямом эфире покажет канала Setanta Sports и платформа setantasports.com.
Расписание, прямые трансляции, результаты и обзоры матчей украинок на "Уимблдон-2025" (обновляется)
Понедельник, 30 июня
1/64 финала Элина Свитолина — Анна Бондар (Венгрия) — 1-й запуск, начало первого запуска в 13:00 по киевскому времени.
- 1/64 Марта Костюк — Вероника Эрьявец (Словения)
- 1/64 Даяна Ястремская — Коко Гауфф (США)
- 1/64 Юлия Стародубцева — Франческа Джонс (Великобритания)
- Людмила Киченок / Эллен Перес (Австралия) — Сюй Ифань (Китай)/ Ян Чжаосюань (Китай)
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Анастасия Севастова (Латвия)/ Янина Викмайер (Бельгия)
- Надежда Киченок / Юлия Стародубцева — Екатерина Александрова / Чжан Шуай (Китай)
- Даяна Ястремская / Бибиане Схофс (Нидерланды) — Керолайн Доулгайд (США)/ София Кенин (США).
Напомним, лучшим результатом украинок на прошлогоднем "Уимблдоне" является четвертьфинал Свитолиной. В 1/4 финала украинка проиграла Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 2:6.