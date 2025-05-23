Свитолина, Костюк и другие на "Ролан Гаррос-2025": расписание и результаты украинцев

Несколько украинок сыграют на главном грунтовом турнире года

В воскресенье, 25 мая, в Париже стартует 124-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос-2025". В основную сетку соревнований пробились несколько украинок.

В одиночном разряде Украину представят 5 теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Анастасия Соболева. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на "Ролан Гаррос-2025" (обновляется)

1/64 финала — Элина Свитолина (Украина, 13) — Зейнеп Сенмез (Турция)

1/64 — Марта Костюк (Украина, 26) — Сара Бейлек (Чехия, Q)

1/64 — Даяна Ястремская (Украина) — Дестани Айява (Австралия, WC)

1/64 — Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Армения)

1/64 — Анастасия Соболева (Украина, Q) — Диана Шнайдер (11)

Матчи основных сеток "Ролан Гаррос-2025" пройдут с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд турнира составит рекордные для Открытого чемпионата Франции 49,6 млн евро.

Напомним, в прошлом году на "Ролан Гаррос-2024" выступили сразу 9 украинцев. Свитолина сумела дойти до 4-го раунда, а Костюк сыграла в полуфинале парного разряда. К слову, больше всех среди украинцев на прошлогоднем ТБШ во Франции заработала Элина.