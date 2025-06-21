Ястремская установила историческое достижение в теннисе (видео)

Одесситка установила уникальное достижение в украинском теннисе

В субботу, 21 июня, известная украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) вышла в финал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания). Таким образом, 25-летняя уроженка Одессы вошла в историю отечественного тенниса.

Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которая выходила в финал турнира уровня WTA на всех видах покрытия (трава, грунт, хард). Об этом сообщает БТУ.

Историческое достижение покорилось Даяне после победы над Магдой Линетт (Польша, WTA №31). В решающей игре украинка за титул сыграет против победительницы второго полуфинала Маккартни Кесслер (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Отметим, Ястремская 7 раз выходила в финал на уровне WTA, выиграв три титула (2 на харде и 1 на грунте).

Хард: Гонконг (2018), Хуахин (2019), Аделаида (2020), Лион (2022), Линц (2025)

Грунт: Страсбург (2019)

Трава: Ноттингем (2025)

Добавим, что Даяна стала лишь второй украинкой, которая выходила в финал соревнований уровня Тура на траве. В 2008 году украинка Екатерина Володько выиграла титул в Бирмингеме.

Напомним, в сезоне 2025 Ястремская дошла до 1/16 финала Турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос", а также до третьего раунда Australian Open.