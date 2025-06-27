Российского бойца ММА нокаутировал ток (видео)

Спортсмен неудачно отпраздновал победу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Паршиков получил удар электрическим током после победы на турнире AFC 37 во Вьетнаме. Спортсмен отделался легким испугом, хотя последствия могли быть куда серьезнее.

Инцидент произошел еще в марте 2025 года, однако стал известен широкой общественности в июне после того, как боец опубликовал видео на своей странице в Instagram. Иван рассказал, что хотел отпраздновать победу прыжком в бассейн.

"Идея нырнуть с ринга в бассейн оказалась не самой удачной. Полную хронологию событий выложу чуть позже", — написал боец.

Паршиков победил Да Ын Чжона решением большинства судей, после чего захотел прыгнуть в бассейн. Для этого россиянин стал на канаты ринга и схватился за столб с осветительными приборами, после чего его ударило током. Иван упал на ринг, однако он тут же поднялся и нырнул в воду. На счету Паршикова 16 побед и 5 поражений, один бой признан несостоявшимся.

Ранее в Дубае (ОАЭ) состоялся турнир на голых кулаках от американского промоушена Bare Knuckle Fighting Championship. В главном поединке BKFC 71 бывший украинский боец ММА Алексей Олейник, который после начала войны на Донбассе принял российское гражданство, оказался в глухом нокауте.