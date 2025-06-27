Украина получит "серебро" чемпионата мира вместо России

Украинские спортсмены много лет ждали заслуженной награды

В Зальцбурге Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов IBU (EB) подтвердил имена спортсменов, которые получат перераспределенные медали после решения Федерального трибунала Швейцарии. Накануне швейцарский суд отклонил последнюю апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины в telegram. Таким образом мужская сборная Украины после дисквалификации сборной РФ получит "серебро" вместо "бронзы" чемпионата мира-2011.

Все результаты Устюгова с 2010 по 2014 год аннулированы. Это касается и командных соревнований (эстафет). На ЧМ-2011, который проходил в Ханты-Мансийске (РФ), украинцы Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев финишировали третьими, уступив Норвегии и сборной РФ. После дисквалификации России новым бронзовым призером стала команда Швеции.

"Мы рады наконец предоставить этим достойным спортсменам признание, которого они по праву заслуживают благодаря своей преданности, труду и соблюдению принципов честной игры. Хотя мы сожалеем, что пришлось прибегнуть к перераспределению, мы удовлетворены тем, что справедливость была восстановлена ​​для тех, кто выступал чисто. IBU будет и впредь оставаться преданной защите "чистых" спортсменов и сохранению честности нашего вида спорта", — заявил президент IBU Олле Далин.

Из-за дисквалификации Устюгова Россия окончательно лишилась победы на путинской Олимпиаде в Сочи. Кроме того, это позволило легенде биатлона Мартену Фуркаду стать золотым медалистом трех Олимпиад подряд.