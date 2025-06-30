"Вімблдон-2025": розклад, трансляції, результати та огляди матчів українок (відео)

Українські чоловіки не пройшли відбір

У понеділок, 30 червня, українські тенісистки стартують на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2025". Раніше українки непогано виступили на "Ролан-Гаррос-2025".

В основній сітці головного трав’яного турніру сезону в одиночному розряді зіграють 4 представниці України: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. "Телеграф" пропонує до вашої уваги, розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів "Вімблдон-2025" за участю українок. Додамо, що в Україні ігри наших тенісисток у прямому етері покаже канал Setanta Sports та платформа setantasports.com.

Розклад, прямі трансляції, результати та огляди матчів українок на "Вімблдон-2025" (оновлюється)

Понеділок, 30 червня

1/64 фіналу Еліна Світоліна — Анна Бондар (Угорщина) — 1-й запуск, початок першого запуску о 13:00 за київським часом.

1/64 Марта Костюк — Вероніка Ер’явець (Словенія)

1/64 Даяна Ястремська — Коко Гауфф (США)

1/64 Юлія Стародубцева — Франческа Джонс (Велика Британія)

Людмила Кіченок/Еллен Перес (Австралія) — Сюй Іфань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай)

Марта Костюк/Олена-Габріела Русе (Румунія) — Анастасія Севастова (Латвія)/ Яніна Вікмайр (Бельгія)

Надія Кіченок/Юлія Стародубцева — Катерина Александрова/Чжан Шуай (Китай)

Даяна Ястремська/Бібіане Схофс (Нідерланди) — Керолайн Доулгайд (США)/ Софія Кенін (США).

Нагадаємо, найкращим результатом українок на торішньому "Вімблдоні" є чвертьфінал Світоліної. У 1/4 фіналу українка програла Олені Рибакіній з рахунком 3:6, 2:6.