Сотрудник ТЦК угрожал футбольному клубу мобилизацией: что ему грозит

Обвиняемому светит до 10 лет лишения свободы

Сотрудники Государственного бюро расследования (ГБР) при взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Днепра. Военный запугивал знакомого тренера местной любительской футбольной команды мобилизацией.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в telegram. Обвинительный акт направлен в суд.

По информации источника, сотрудник ТЦК предлагал тренеру возможность уклонения от мобилизации за 2 тысяч грн. Фигурант предложил свои услуги всей команде и за это получил в общей сложности 35 тысяч грн. За эту сумму он хотел предоставить футболистам незаполненные бланки повесток с печатями и подписью военного комиссара. Доступ к ним он получил, работая в группе оповещения ТЦК.

Сотрудник ТЦК обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, бывший футболисты "Ингульца" заявили, что президент клуба Александр Поворознюк угрожал им мобилизацией после того, как они отказались продлевать контракт с командой.