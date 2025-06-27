УЕФА пошел на хитрость из-за отбора Беларуси на Евро в Литве и Латвии

Главный футбольный орган просто добавил еще одну страну-хозяйку

Сборная Беларуси по футзалу прошла отбор на чемпионат Европы-2026 в Латвии и Литве, добавив головной боли функционерам из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Дело в том, что балтийские страны запретили проводить на своей территории матчи с командой Беларуси.

В пятницу, 27 июня, УЕФА опубликовал свое решение в сложившейся ситуации. По информации источника, еще одной хозяйкой Евро станет Словения.

Словения, которая прошла на Евро по спортивному принципу, будет определена в группу С, тогда как Беларусь попадет в группу С или D, в результате чего все потенциальные матчи с участием белорусов будут играться в Словении. Это решение в УЕФА назвали "справедливым и сбалансированным".

Сборная Беларуси уверенно прошла отбор на Евро-2026

Евро-2026 по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года. Любляна примет 18 матчей, в том числе матчи групп С и D, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Матчи группы А пройдут в Риге, матчи группы В — в Каунасе. Каждый город также примет по одному четвертьфиналу.

Напомним, мужская сборная Украины по футзалу успешно завершила отборочный цикл на чемпионат Европы-2026. В последнем туре украинцы обыграли команду Румынии и без потерь заняли первое место в своей группе. В этом матче произошел скандал из-за решения УЕФА запретить минуту молчания в память о жертвах ракетного удара РФ по Сумам.