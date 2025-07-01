Співробітник ТЦК погрожував футбольному клубу мобілізацією: що йому загрожує

Обвинуваченому світить до 10 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідування (ДБР) при взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Дніпра. Військовий залякував знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у telegram. Обвинувальний акт направлено до суду.

За інформацією джерела, співробітник ТЦК пропонував тренеру можливість ухилення від мобілізації за 2 тисячі гривень. Фігурант запропонував свої послуги всій команді й за це отримав 35 тисяч грн. За цю суму він хотів надати футболістам незаповнені бланки повісток із печатками та підписом військового комісара. Доступ до них він отримав, працюючи у групі оповіщення ТЦК.

Співробітника ТЦК звинувачують у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишні футболісти "Інгульця" заявили, що президент клубу Олександр Поворознюк погрожував їм мобілізацією після того, як вони відмовилися продовжувати контракт із командою.