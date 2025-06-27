В украинском футболе прогремел большой скандал: у владельца клуба сдали нервы (видео)

В любительском футболе бурлят страсти

Пока украинские профессиональные клубы готовятся к новому сезону, в любительской лиге произошел скандал. Отличился будущий участник Второй лиги — ФК "Лесное".

В матче против "Полесья" Ставки основатель "Лесного" Алексей Мешков якобы ударил резервного вратаря гостей на лавке запасных. Об этом сообщила пресс-служба "Полесья" в Facebook.

"Что не по игре – так это кулаки на скамейке запасных. Президент ФК "Лесное" позволил себе поднятие руки в прямом эфире – попал прямо в лицо нашему парню. Это стыд!

И не наш. Мы не плачемся, но напоминаем: "Футбол – не ринг". На скамье должна быть тактика, а не нокауты!" — сообщили в "Полесье".

Позднее стало известно, что в "Полесье" ошиблись. В потасовке якобы принял участие не президент "Лесного" Юрий Горняк, а основатель клуба Мешков. Представитель "Полесья" на правах анонимности рассказал, что конфликт возник из-за того, что Мешков подошел к лавке запасных "Полесья", а резервный вратарь попросил судей убрать его оттуда.

"Он (Мешков) берет бумажный стаканчик и бросает в сторону скамейки запасных. Наш кипер говорит: "Вы что там, неадекватные?" И этот владелец подходит – и прямо с кулака прямо в лицо бьет запасного голкипера. С гематомами, со всеми вытекающими последствиями. После этого его гопники начинают прыгать к игрокам, какая-то толкотня. Все вокруг просто стоят и смотрят, никто вообще не вмешивается", — рассказал представитель "Полесья".

В ФК "Лесное" говорят, что удара не было, был лишь толчок. При этом в клубе извинились перед "Полесьем".

"Человек, которого толкнули – хотя написали, что его ударили – отправлял воевать людей, которые уже воюют. Это люди, которые участвовали и в харьковском направлении, и много где. Вы можете представить, как такое слышать людям, спецподразделения которых отправляют воевать, от человека, который отношения к армии не имеет, хотя является призывного возраста?

Но вообще я хочу извиниться. Можете так и написать, что футбольный клуб "Лесное" просит прощения, если в нашем поведении что-то было некорректное. Мы перед всеми извиняемся, в первую очередь – перед футбольным клубом "Полесье" и перед областной федерацией", — цитирует спортивного директора "Лесного" Виктора Зелинского Tribuna.

Момент драки не попал в прямую трансляцию. После начала конфликта в эфире начали показывать лучшие моменты игры.

Ранее сообщалось, что Комитет этики серьезно принялся за ситуацию в ДЮФЛУ (Детско-юношеская футбольная лига Украины). Проблемы с судейством заметили на матче юношеской команды "Шахтера".