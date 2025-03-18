Поворознюк пытался сдать игрока в ТЦК? новый скандал в украинском футболе (видео)

Футболист в итоге сбежал

Скандальный президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк якобы хотел сдать 29-летнего защитника команды Михаила Шершня в ТЦК. Накануне Поворознюк рассказал, когда закончится война в Украине.

Об этом в интервью "ТаТоТаке" заявил бывший капитан петровского клуба Александр Козак. По его словам, главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подталкивал Шершня подписать новый контракт, который заканчивался этим летом, однако игрок отказался, после чего попал в команду U-19.

В итоге Михаил отправился на переговоры с президентом клуба. По словам Козака, Шершень сумел договориться об уходе из "Ингульца", однако Поворознюк пригрозил футболисту ТЦК. Затем за ним пришли двое неизвестных, а Михаил сбежал на авто.

"Поворознюк сказал: "Когда плохо у нас люди уходят. Что мы делаем? Мы отдаем их в ТЦК". И пришли какие-то два человека забрать Михаила. Он просто… Получилось так, что он успел сесть в машину, скажем так, сбежать. Просто сел в машину и уехал. Такая история", — сказал Козак.

Добавим, что Козак и Шершень покинули недавно "Ингулец", оба стали игроками "Кудривки".

Ранее сообщалось, что Поворознюк оценил выступление своей команды в первой части сезона 2024/25. Президент клуба назвал своих футболистов "дармоедами". К слову, сейчас "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.