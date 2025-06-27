"Делаю все, что хочу": российский футболист попал в "Миротворец"

Российский футболист выругался, узнав о попадании в базу сайта "Миротворец"

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал свое попадание в базу портала "Миротворец". Ранее сюда загремел самый известный хоккеист России Александр Овечкин.

26 июня на официальном сайте организации появился профиль Быстрова. Владимира обвиняют в пропаганде войны.

На "Миротворце" припомнили случай на Евро-2020, когда Владимир досрочно по-ошибке после проведения группового этапа, заявил о вылете сборной Украины из турнира, хотя Сине-желтые пробились в плей-офф. Кроме того, Быстров фотографировался с членами семей российских оккупантов в рамках бесплатного посещения последними ретро-матча "Зенит" — ЦСКА в Санкт-Петербурге.

"Внесение в "Миротворец"? Я же главный политик страны после первого человека. Почему меня это должно было удивить? Я русский — внесли и внесли. Мне от этого ни холодно, ни жарко.

Разве я должен понимать, за что какие-то да*ны меня куда-то вносят? Я живу у себя в стране и делаю все, что хочу", — цитирует Быстрова Sport24.

Ранее Быстров угодил в скандал в России. Бывший футболист выступил против европейских ценностей. В сети тут же припомнили Быстрову историю с гей-клубом.