"Делаю все, что хочу": российский футболист попал в "Миротворец"
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Российский футболист выругался, узнав о попадании в базу сайта "Миротворец"
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал свое попадание в базу портала "Миротворец". Ранее сюда загремел самый известный хоккеист России Александр Овечкин.
26 июня на официальном сайте организации появился профиль Быстрова. Владимира обвиняют в пропаганде войны.
На "Миротворце" припомнили случай на Евро-2020, когда Владимир досрочно по-ошибке после проведения группового этапа, заявил о вылете сборной Украины из турнира, хотя Сине-желтые пробились в плей-офф. Кроме того, Быстров фотографировался с членами семей российских оккупантов в рамках бесплатного посещения последними ретро-матча "Зенит" — ЦСКА в Санкт-Петербурге.
"Внесение в "Миротворец"? Я же главный политик страны после первого человека. Почему меня это должно было удивить? Я русский — внесли и внесли. Мне от этого ни холодно, ни жарко.
Разве я должен понимать, за что какие-то да*ны меня куда-то вносят? Я живу у себя в стране и делаю все, что хочу", — цитирует Быстрова Sport24.
Ранее Быстров угодил в скандал в России. Бывший футболист выступил против европейских ценностей. В сети тут же припомнили Быстрову историю с гей-клубом.