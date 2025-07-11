Раздает автографы и улыбается для фото: чем занимается предатель Тимощук, пока Россия бомбит его родной Луцк

Бывший капитан сборной Украины засветился на публике в РФ

Предатель Украины Анатолий Тимощук активно принимает участие в работе с болельщиками ФК "Зенит", где он работает помощником главного тренера. Это происходит на фоне массированных обстрелов Украины, в частности родного для Тимощука Луцка.

В начале июля Тимощук пропиарил "Сине-бело-голубую ночь" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита" в Telegram.

В рамках этой акции в городе открыли арт-объект, украшенный символикой "Зенита", а гости церемонии получили возможность "увидеть легенду Зенита" Тимощука. Анатолий с улыбкой на лице поздравил победителей Гран-при "Зенита", который проводился среди участников марафона "Белые ночи". Десять самых быстрых бегунов на дистанции 10 км получили призы от клуба.

Арт-объект в Санкт-Петербурге, украшенный символикой "Зенита"

Анатолий Тимощук на акции "Зенита"

Анатолий Тимощук фотографируется с победителями на акции "Зенита"

"Сине-бело-голубая ночь" в Санкт-Петербурге

Маскот "Зенита"

В то же время Россия продолжает массированные атаки по Украине. К примеру, в ночь на 9 июля российская армия применила против нашей страны 728 ударных дронов, семь крылатых ракет и шесть аэробалистических. Главным направлением атаки стал Луцк. В воздушном пространстве Волынской области было зафиксировано около 50 беспилотников и 5 ракет. Из них — 4 "Кинжала" и одна крылатая ракета.

Последствия удара РФ по Луцку

Последствия удара РФ по Луцку

Именно в Луцке родился Тимощук, там до сих пор проживают его родители. К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший украинский футболист Юрий Вирт заявил, что отец Тимощука Александр вступил в ряды теробороны. Позднее эту информацию опровергла экс-жена Анатолия Надежда Навроцкая.

Александр Тимощук (слева) с сыном

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая с детьми

Напомним, предательством Тимощука занялась СБУ. Ранее Анатолий фактически пожертвовал деньги российской армии.