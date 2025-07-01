Боксерша сборной России дала покурить вейп орангутангу в Крыму и спихнула всю вину на обезьяну (видео)

Спортсменка дала противоречивые объяснения

Российская боксерша из Краснодарского края Анастасия Лучкина дала покурить электронную сигарету орангутану в зоопарке "Тайган", который находится в оккупированном Крыму. Девушке грозит дисквалификация из состава сборной России.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса РФ в telegram. Кандидатом в мастера спорта по боксу займется Дисциплинарно-этическая комиссия, которая применит санкции, предусмотренные Кодексом Этики.

На видео, которое опубликовали в сети, Лучкина курит вейп перед клеткой с орангутаном по имени Дана, а затем передает устройство обезьяне, которая делает затяжку. Процедура повторяется несколько раз. По информации РИА Новости Спорт, спортсменке грозит штраф и пожизненный запрет на посещение парка.

В комментарии для crimea.kp.ru Анастасия заявила, что видео — это фейк, который якобы был сделан с помощью искусственного интеллекта. Другим представителям СМИ она сообщила другую версию — мол, обезьяна сама дала ей вейп, который она курила, сидя в клетке.

Ветеринарный врач парка "Тайган" Василий Писковой сообщил, что обезьяне стало плохо — она плохо ест и целый день спит. По словам врача, Дана могла проглотить крышку от вейпа, что может повлечь серьезные последствия для ее здоровья.

"Пластик может вызвать закупорку кишечника и отправление", — заявил ветеринар.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Паршиков получил удар электрическим током после победы на турнире AFC 37 во Вьетнаме. Россиянин стал на канаты ринга и схватился за столб с осветительными приборами, после чего его ударило током.