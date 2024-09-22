Тимощук пробил очередное дно: предатель Украины собрал деньги на убийства земляков
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Известный футболист помогает России, забыв о своей родине
Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который продолжает жить и работать в РФ, решил помочь Курской области, где идут активные боевые действия. Анатолий и другие игроки и тренеры "Зенита" подписали футболки для благотворительного аукциона.
Об этом сообщает "Русский Фанатский Аукцион" в telegram. По информации источника, футболка Тимощука была выкуплена за 700 000 рублей (около 310 тыс. грн). Добавим, что данный аукцион помогает российской армии.
"Фан-движение "Зенита" передало на аукцион 11 подписанных футболок, посвященных дню памяти жертв блокады Ленинграда. В этих футболках игроки ФК "Зенит" выходили на товарищеский матч против ФК "Кайрат" 8 сентября 2024 года. После игры подписанные футболки переданы нам для аукциона, вырученные средства с которого будут направлены в Курскую область", — гласит сообщение.
Напомним, Тимощук работает помощником главного тренера в структуре питерского "Зенита". В начале 2024 года появилась информация о побеге Анатолия из РФ, однако там быстро опровергли эти слухи. К слову, против Анатолия ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, а Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила его всех титулов и наград, из-за чего Тимощук решил судиться.