Из-за баскетболиста сборной России вспыхнул международный скандал

США требуют экстрадировать спортсмена

Баскетболист сборной России Даниил Касаткин арестован во Франции. Это произошло по запросу США, которые требуют экстрадиции спортсмена.

Об этом сообщает AFP. Россиянина подозревают в причастности к группировке хакеров, которая с 2020-го по 2022-й взломала системы около 900 компаний, в том числе двух федеральных учреждений, и вымогала деньги за прекращение атак.

При этом Касаткин отрицает свою вину. Даниил якобы сам стал жертвой хакеров, которые использовали его компьютер. Также россиянин жалуется на условия во французской тюрьме, где у него нет доступа к тренажерному залу. Кроме того, он опасается за свою жизнь в тюрьме из-за войны в Украине. Российское посольство в Париже занимается этим вопросом, заявили в МИД РФ.

"Он купил подержанный компьютер. Он сам в шоке. Он не умеет пользоваться компьютерами, он не может сам установить приложение. Он ничего не трогал: его либо взломали, либо хакер продал ему устройство, чтобы действовать от чужого имени", – заявил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.

Касаткин выступал за школьную команду Mountain Mission (США), после чего попал в NCAA, где играл за Университет штата Пенсильвания. Россиянин не сумел попасть в НБА и вернулся в РФ. С 2021-го выступал за команду МБА-МАИ (бывшая МБА) в Единой лиге ВТБ. В июле 2025 года он покинул команду. К слову, Даниил вызывался в сборную РФ.

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