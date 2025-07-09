Россия атаковала "Кинжалами" Луцк. Что в городе не дает покоя Кремлю (фото, видео)

Почему Россия атакует областной центр Волыни.

Ночью на 9 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине. Применили 728 ударных дронов, семь крылатых ракет и шесть аэробалистических.

Главное направление атаки – Луцк. В воздушном пространстве Волынской области было зафиксировано около 50 беспилотников и 5 ракет. Из них — 4 "Кинжала" и одна крылатая ракета. Данные о возможных попаданиях сейчас уточняются.

Во время массированной ночной атаки Россия сосредоточила основной удар на Луцке и одном из украинских аэродромов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, некоторые ракеты "Кинжал" нанесли ущерб, но значительная часть не достигла целей.

Движение ударных дронов и ракет над территорией Украины

Известно о пожарах на территории одного из предприятий Луцка и в гаражном кооперативе – спасатели продолжают ликвидацию последствий.

Ликвидация последствий атаки в Луцке

Загорелся гаражный кооператив

Почему Россия атакует Луцк

Областной центр Волыни неоднократно подвергался атакам окупантов. Около месяца прошло с последнего масштабного авианалета, унесшего жизни нескольких человек.

Луцк на карте

Луцк также был одним из городов, которые Россия атаковала сразу 24 февраля 2022 года. Целились в военный аэродром.

Построенный еще в 1941 году, полноценную военную жизнь аэродром возобновил после начала войны с Россией. После 2014 года Луцкий военный аэродром снова стал стратегически важным. Здесь возобновили прием самолетов, провели ремонтные работы и модернизировали инфраструктуру. О передислокации на этот аэродром, проведении тренировок и т.п. неоднократно писали местные СМИ, в частности, о нахождении легких истребителей МиГ-29 из состава 114-й бригады тактической авиации из Ивано-Франковска.

Военный аэродром — изображение из открытых источников

В 2021 году дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые взял боевое дежурство в системе противовоздушной обороны в новом секторе ответственности на Волыни.

Воздушные силы рассказали о зенитном дивизионе

В 2020 году СБУ разоблачила попытку вывоза секретных материалов об объекте. Это сделал бывший летчик, ненавидевший страну.

А привел врага на аэродром в 2022 году неожиданный преступник. Увлекавшийся авиацией скрипач камерного оркестра Волынской областной филармонии Илья Сметанин передавал врагу данные о военной авиации в Луцке. Он вину не признал, но был приговорен к 12 годам.

Что еще важно в Луцке

Россия может атаковать Луцк как промышленную ячейку с критической инфраструктурой. Здесь работают машиностроительные предприятия, в частности, ЛуАЗ, химпром, развита строительная индустрия (производят железобетон и не только).

Как сообщал "Телеграф", до этого россияне массово атаковали Стрый Львовской области. В городе находятся сразу несколько важных гражданских и военных объектов.