Российская боксерша, накурившая обезьяну, сделала нелепое заявление: "очень люблю животных" (видео)

Девушка просит не лишать ее возможности строить спортивную карьеру

Боксерша сборной России Анастасия Лучкина извинилась за свой поступок в крымском зоопарке "Тайган". Накануне девушка дала покурить электронную сигарету орангутангу по имени Дана.

Соответствующее видео Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Лучкина заявила, что другие посетители зоопарка давали обезьяне табачные изделия и она просто повторила за ними. Также она извинилась за то, что выложила видео в сеть, а не за свой проступок.

"Здравствуйте, меня зовут Анастасия, к сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в Сеть видео, о чём сейчас искренне сожалею. О себе хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом десять лет и выступаю на соревнованиях.

К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и выложила на камеру.

Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью. Я прошу у всех прощения. Такого больше не повторится. Хочу продолжить свою спортивную карьеру", — заявила Лучкина.

Напомним, видео с курящим орангутангом завирусилось в сети и дошло до Федерации бокса России. Там пригрозили Лучкиной последствиями, вплоть до изгнания из национальной команды. По информации РИА Новости Спорт, спортсменке грозит штраф и пожизненный запрет на посещение зоопарка. Добавим, что после "вейп-процедуры" Дане стало плохо, она ничего не ела и постоянна спала. Лишь через день обезьяна пришла в себя.

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