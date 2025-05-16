СБУ занялась Тимощуком: что грозит предателю Украины

Предатель Украины живет и работает в России

СБУ сообщила о заочном подозрении бывшему капитану сборной Украины по футболу, тренеру "Зенита" (Санкт-Петербург) Анатолию Тимощуку. Ранее Анатолий "задонатил" на российскую армию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook. Следователи подозревают Тимощука в причастности к финансированию войны РФ против Украины.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину украинец активно поддерживает врага и регулярно финансирует отдельные подразделения оккупационных войск. В сентябре 2024 года Анатолий сыграл в пропагандистском матче, а после игры выставил футболку со своим автографом на фанатском аукционе в России. Данный "лот" был выкуплен за 700 тысяч рублей (около 360 тыс. грн), а полученные деньги были направлены на финансирование разведотряда 106-й дивизии воздушно-десантных войск России, который воюет против Сил обороны Украины.

Следователи СБУ вменяют Тимощуку преступление по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). По этой статье бывшему футболисту сборной Украины грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в январе 2023 года решением СНБО против Тимощука были введены персональные санкции. Кроме того, Анатолий лишен всех государственных наград. Поскольку вражеский пособник находится за пределами Украины, принимаются меры по привлечению его к уголовной ответственности.

Напомним, бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался касательно действий Тимощука. К слову, Анатолий стал мемом, пожертвовав деньги на российскую армию.