"Храбрые и стойкие": юные украинские каратисты восхитили украинцев своим поступком (видео)

Спортсмены показательно ушли с пьедестала почета

Юные украинские каратисты Юрий Павлюк и Никита Глушку отказались от совместных фото с представителем Беларуси Даниилом Пракапенка. Накануне украинка Вероника Андращук отказалась от фотосессии с россиянками на пьедестале почета юношеского Евро по прыжкам в воду.

Павлюк и Глушку выиграли "золото" и "бронзу" соответственно в хорватском Порече соответственно, где проходил третий этап Юношеской Лиги по карате (Karate 1-Youth League). Об этом сообщает karate.project.

"Очередное проявление четкой позиции украинских каратистов в отношении так называемых "нейтральных" спортсменов.

Ребята отказались делать общую фотографию и покинули пьедестал — под громкие аплодисменты украинской команды.

Потому что никаких фото с террористами", — гласит сообщение.

На церемонии награждения среди спортсменов до 12 лет (-40 кг) Юрий и Никита отказались от совместных снимков с представителем страны-агрессора, который занял на соревнованиях второе место. Украинцы показательно ушли, несмотря на просьбы организаторов.

В сети восхищаются поступком юных спортсменов. Один из пользователей отметил храбрость и стойкость Юрия и Никиты.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пошел на хитрость из-за отбора Беларуси на Евро по футзалу в Литве и Латвии. Балтийские страны запретили проводить на своей территории матчи с командой Беларуси, из-за чего УЕФА пришлось добавить еще одну страну-хозяйку чемпионата Европы.