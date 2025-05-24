Легендарная "Донбасс Арена" теперь под триколором и упадком: как оккупанты уничтожают жемчужину украинского футбола

Оккупанты внесли стадион в Донецке в список "культурного наследия РФ"

Каждый украинец, болельщик футбола, мечтал хоть раз побывать на легендарной "Донбасс Арене" — одном из самых современных стадионов Европы в свое время, расположенном в Донецке. Однако после начала войны в 2014 году он оказался под российской оккупацией и с тех пор неустанно приходит в упадок.

В этом материале "Телеграф" публикует кадры и последние новости с этого места.

В конце мая 2024 года россияне удалили букву "А" из логотипа местного клуба и переименовали его в "Шахтер". В коллаже ниже демонтируем фото "до/после".

Фото: Global Look Press, ТРИБУН

Оккупанты включили стадион в Донецке в перечень "объектов культурного значения России" — информация об этом появилась в сети 10 мая. Ниже можно наблюдать свежие кадры из парка и вид на "Донбасс Арену".

А это – "пейзаж" объекта с другого ракурса. На фото виден строительный мусор, заброшенная местность и, вероятно, неразорванная часть снаряда.

В феврале в прошлом году показали кадры "Донбасс Арены" из украинского FPV-дрона.

Что известно о легендарном стадионе

"Донбасс Арена" — стадион в центре Донецка, расположенный в городском парке культуры и отдыха, открытый 29 августа 2009 года — в День шахтера и День города. Он рассчитан более чем на 50 тысяч зрителей и был построен по бюджету в 175,8 млн евро. Это первый стадион в Восточной Европе, спроектированный в соответствии со стандартами 4 категории УЕФА и аккредитацией элит от УЕФА и ФИФА.

С 2014 года из-за войны матчи на "Донбасс Арене" не проводятся, а сам стадион получил значительные повреждения. Общая площадь строительного комплекса – 254 907 м². Высота постройки достигает 54 м. Размер футбольного поля — 105 на 68 м.

До вторжения России и разрушений сооружение выглядело так:

Ранее "Телеграф" сообщал, что домашняя арена "Шахтера" будет оставаться без возобновления до завершения боевых действий. К тому же, в 2023 году в России появились слухи о его якобы "негодности".