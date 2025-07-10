Умер легендарный украинский футболист-бомбардир

Футболист прославился в "Карпатах"

В четверг, 10 июля, перестало биться сердце украинского советского футболиста, тренера и функционера Степана Юрчишина. Он прославился, выступая за львовские "Карпаты".

О смерти Юрчишина сообщила пресс-служба "Карпат" в telergam. Ему было 67 лет.

"Один из известнейших футболистов в истории львовского и украинского футбола, выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских "Карпат", который в разные эпохи прославлял клуб на поле, на тренерской скамье и руководящих должностях… Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал.

Футбольный клуб "Карпаты" искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Степана Федоровича", — говорится в сообщение.

Юрчишин на протяжении своей карьеры успел поиграть за СКА Львов, "Карпаты", ЦСКА (Москва), "Динамо" (Киев), "Пахтакор", "Торпедо" (Луцк) и "Подолье". За сборную СССР сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол. В 1979 году стал лучшим бомбардиром Первой лиги СССР (42 гола).

После окончания карьеры футболиста работал тренером в ряде украинских команд: "Карпаты", "Газовик" (Комарно), "Львов" и "Карпаты-2".

Напомним, в начале 2025 года не стало известного украинского футболиста и тренера Виктора Насташевского. Он стал легендой в киевском СКА.