Усик - Дюбуа 2: будет ли бесплатная трансляция и сколько стоит платная подписка

Украинский чемпион во второй раз проведет бой против "Динамита" из Британии

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супер бой Александр Усик (23-0, 14 КО) — Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO). Шоу бокса Усик — Дюбуа 2 в Украине покажут на платной основе.

Об этом сообщает "Телеграф". Официальными трансляторами поединка в Украине являются медиа-платформы Megogo и DAZN.

Megogo покажет шоу бокса с участием украинского чемпиона по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (от 129 грн/месяц). DAZN транслирует вечер бокса в Лондоне по системе PPV — стоимость платной трансляции 830 грн. Бесплатная официальная трансляция поединка Усик — Дюбуа 2 не планируется.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. Оба являются действующими чемпионами мира в супертяжелом весе: Александр по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, а Даниель — по версии IBF. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинский "Кот" нокаутировал британского "Динамита" в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Ранее сообщалось, что Усик пошел на большие перемены перед реваншем с Дюбуа. К слову, боксеры заработают космические деньги за бой в Лондоне.