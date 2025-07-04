Фьюри хотел унизить Усика, но получилось наоборот (видео)

В сети поддержали украинского боксера, а не "Цыганского короля"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) начал активно раскручивать третий бой против чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, олимпийского чемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО). Накануне "Цыганский король" написал в соцсетях, что подерется с "Котом" 18-го апреля 2026 года, хотя ранее объявлял о завершении карьеры.

На этот раз скандальный британец налепил фото Усика на секс-куклу. Соответствующий пост Фьюри разместил на своей странице в Instagram.

"У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут тр**ать", – сказал Фьюри.

В сети высмеяли Фьюри. Пользователи отметили, что британец дважды проиграл украинцу, который постоянно вел себя как джентльмен. Любители бокса считают, что трилогия Усик — Фьюри неуместна, ведь украинец дважды побеждал британца.

Напомним, в первом поединке Усик — Фьюри, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в мае 2024 года, Александр раздельным решением судей одолел Тайсона. "Цыганский король" тогда не признал поражения, моментально активировав опцию реванша. Во втором бою, который состоялся там же в декабре 2024 года, украинец вновь победил. Тайсон также не признал поражение, а позднее ушел на пенсию.

Сейчас Усик готовится к реваншу с обладателем титула IBF британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Первый бой между боксерами завершился победой украинца нокаутом, хотя не обошлось без скандала. "Динамит" ударом ниже пояса отправил "Кота" на настил, правда, судья не засчитал нокдаун. Усик долго приходил в себя, но продолжил "дуэль" и нокаутировал британца. Команда Дюбуа считает, что рефери ошибся, а Александр проиграл поединок.