Усик - Дюбуа 2: "Динамит" стал в два раза опаснее

Букмекеры значительно повысили шансы британца в бою против украинского чемпиона

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) на легендарной арене "Уэмбли" состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик (23-0, 14 КО) — Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO). Боксеры проведут второй поединок между собой.

Примечательно, что шансы британца во втором бою намного выше, чем в первом. Об этом сообщает Favbet.

На успех "Динамита" букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,70. Примечательно, что перед первым поединком шансы Даниеля на победу были заметно меньше — коэффициент 7,00 — 9,00. Таким образом, аналитики примерно в 2 раза понизили коэффициент на победу Дюбуа в реванше.

Что касается шансов Усика, то перед первым боем на его триумф можно было сделать ставку с коэффициентом 1,16. Спустя 2 года шансы на успех украинца немного хуже — коэффициент 1,30.

Напомним, чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Усик и обладатель титула IBF Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года, украинский "Кот" нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра на канвас, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Ранее сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером перед реваншем с Дюбуа. К слову, боксеры заработают космические деньги за второй бой.