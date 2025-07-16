Гончаренко устроил дебош в Раде: с кем и из-за чего он подрался

Нардеп говорит, что это голосование было позорным.

В Верховной Раде во время заседания возникла потасовка. Ее устроили нардепы Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"В Раде происходит блокирование трибуны из-за нарушения регламента. Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно его протащить", — говорит нардеп.

Впоследствии событие прокомментировал и сам Гончаренко. "Я уже однажды сказал, еще раз повторяю: Я заблокирую Раду НА@РЕН. Никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев. Это мои избиратели. И я за своих избирателей буду стоять до конца", — написал он в своем телеграмм-канале.

Справка. Закон предлагает обложить пошлинами фермеров, которые выращивают сою, но при этом освобождает от них крупных трейдеров. Ранее инициатива добавить пошлину на вывоз этих культур в закон о фармации вызвала значительное сопротивление среди парламентариев и правку не приняли.

Как говорит Гончаренко, министры уже зашли в зал — во время этого заседания их должны уволить. Однако до рассмотрения этих вопросов не могут дойти, ведь Рада все еще рассматривает правки.

Впоследствии законопроект протянули. "Ну, несмотря на регламент и все оговорки — законопроект 13157 с соевой правкой проголосовали 245 голосов", — написал Ярослав Железняк.

Ранее "Телеграф" писал, почему нардепы убегают из Рады и когда это станет критическим. Существует несколько факторов, побуждающих депутатов отказываться от своих полномочий.